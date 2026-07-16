Réunion d’information, CIDFF, Rochefort

Informations pratiques

Réunion d’information Mercredi 18 novembre, 09h30 CIDFF Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:30:00+01:00

Réunion d’information

CIDFF 95 RUE THIERS,17300,ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Réunion d’information

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine