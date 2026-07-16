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AGENDA · Rochefort

Réunion d’information, CIDFF, Rochefort

mercredi 18 novembre 2026 · CIDFF · Rochefort

Réunion d’information, CIDFF, Rochefort

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
CIDFF
Adresse
95 RUE THIERS,17300,ROCHEFORT
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime

Réunion d’information Mercredi 18 novembre, 09h30 CIDFF Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:30:00+01:00

Réunion d’information

CIDFF 95 RUE THIERS,17300,ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’information

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