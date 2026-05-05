réunion hebdomadaire, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

réunion hebdomadaire Mardi 23 juin, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

réunion hebdomadaire ouverte à tous les bénévoles

Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

réunion hebdomadaire