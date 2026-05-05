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réunion hebdomadaire, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

réunion hebdomadaire, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

réunion hebdomadaire, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux mardi 23 juin 2026.

Lieu : Athénée Municipal Joseph Wresinski

Adresse : 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

réunion hebdomadaire Mardi 23 juin, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

réunion hebdomadaire ouverte à tous les bénévoles

Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
réunion hebdomadaire

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