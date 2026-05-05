réunion hebdomadaire, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux
réunion hebdomadaire, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux mardi 23 juin 2026.
réunion hebdomadaire Mardi 23 juin, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00
réunion hebdomadaire ouverte à tous les bénévoles
Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
réunion hebdomadaire
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