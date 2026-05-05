Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif Mardi 27 octobre, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T12:00:00+01:00

Nous avons décidé de formaliser notre projet associatif qui sera présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale 2027 de notre association.

Séance de restitution des travaux

Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

projet associatif