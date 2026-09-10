Réunion publique : Quel avenir pour la Maison Raspail ? Les étapes pour créer un lieu culturel et convivial ancré dans l’histoire et son patrimoine, Maison Raspail, Cachan

Informations pratiques

Réunion publique : Quel avenir pour la Maison Raspail ? Les étapes pour créer un lieu culturel et convivial ancré dans l’histoire et son patrimoine Samedi 19 septembre, 16h30 Maison Raspail Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Maison Raspail, ancienne demeure de la famille Raspail à Cachan, construite à la fin du XVIIIème siècle, est un patrimoine matériel et immatériel à valoriser.

La réunion présente aux habitants le projet co-construit par le Collectif Maison Raspail avec la Ville de Cachan et suscite la réflexion et l’apport d’idées pour enrichir ce projet.

La Maison Raspail doit attirer un public local, venant naturellement jouir du parc puis découvrir la Maison, des collégiens en semaine pour une animation hors les murs (dans la tradition du muséum scolaire Raspail), mais aussi venant des communes voisines pour les animations (conférences, ateliers, …) ou cherchant un endroit accueillant et verdoyant pour prendre un verre ou grignoter… voire des visiteurs plus éloignés pour les événements exceptionnels en relation avec des partenaires régionaux.

S’insérant dans la grande famille des tiers-lieux, le Collectif défend un projet apportant du lien, de la solidarité, et du partage, s’appuyant sur les patrimoines locaux et le pouvoir d’agir citoyen. Ce lieu mixte s’articulerait sur trois pôles avec des synergies :

Un centre d’interprétation sur l’histoire Raspail, présentant les combats de François-Vincent pour la transformation sociale, la médecine populaire ou encore la préservation de l’environnement. Figure de l’histoire de France, F-V Raspail nous interroge sur notre monde actuel en tant que citoyen et homme politique engagé. Le legs Raspail peut fonctionner avec le fonds Poulaille pour créer un Centre d’interprétation sur l’histoire de la culture populaire et de la banlieue. Le fonds Poulaille offre de multiples voies d’entrée pour une ouverture à tous : ateliers d’écriture, conférences, manifestations autour des chants populaires, etc.

Un espace de convivialité qui aurait trois fonctions : restaurant/cantine, bar/café, salon de thé/buvette.

Des pôles d’activités et d’animations portés par les habitants, définis par le souci d’éducation populaire et sociale en fléchant des actions en lien avec l’identité du lieu. Des ateliers ont déjà été organisés autour de la science, de l’environnement, de l’écriture. D’autres thèmes sont en préparation : lectures, collecte de la mémoire des habitants au travers de témoignages, performances, faire avec ses mains (bricolage…), lieu de débats et conférences sur des enjeux contemporains, peinture et arts, agoras-forums, etc.

Une deuxième réunion publique est organisée le dimanche 27 septembre à 15 h.

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)

Réunion publique autour de l’avenir de la Maison Raspail

© Collectif Maison Raspail