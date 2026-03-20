Rêve de cirque (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Spectacles

Vendredi 24 Avril 19h30

Samedi 25 Avril 14h30, 17h et 19h30

Dimanche 26 Avril 11h, 14h30 et 17h .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 10 66 10

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English : Rêve de cirque (Espace des trois provinces)

L’événement Rêve de cirque (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme