Rêve de cirque (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Rêve de cirque (Espace des trois provinces) Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 2026-04-24

Rêve de cirque (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde vendredi 24 avril 2026.

Rêve de cirque (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Spectacles
Vendredi 24 Avril 19h30
Samedi 25 Avril 14h30, 17h et 19h30
Dimanche 26 Avril 11h, 14h30 et 17h   .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 10 66 10 

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English : Rêve de cirque (Espace des trois provinces)

L’événement Rêve de cirque (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme

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