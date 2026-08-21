« Révèle ta photo ! », atelier sur la technique du cyanotype, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes

Informations pratiques

« Révèle ta photo ! », atelier sur la technique du cyanotype 19 et 20 septembre Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le cyanotype est un ancien procédé photographique permettant d’obtenir un tirage caractérisé par sa couleur bleu de Prusse. Venez créer votre propre cyanotype à partir de négatifs issus du fonds photographique des Archives.

Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 Rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 56 76 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.ha-py.fr/ »}] Notre service a pour missions de contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer au public et de valoriser les archives constituées dans le département. Un parking réservé aux usagers de la salle de lecture est accessible en passant sous le porche entre les n° 4 et 6 de la rue Eugène Ténot.

Le cyanotype est un procédé photographique ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse. Venez créer votre propre cyanotype à partir de négatifs du fonds des…

© P. Meyer – AE Médias