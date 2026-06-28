Révéler l’archi rural(e) : Conférence : “(A)ménager le rural, Exemples de réhabilitations et de réalisations”, Salle des fêtes de Treignac, Treignac

Informations pratiques

Révéler l’archi rural(e) : Conférence : “(A)ménager le rural, Exemples de réhabilitations et de réalisations” Jeudi 15 octobre, 20h00 Salle des fêtes de Treignac Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Conférence : “(A)ménager le rural, Exemples de réhabilitations et de réalisations”

de Sophie Bertrand, Architecte, Présidente du Réseau des Maisons de l’Architecture

Plusieurs de ses réalisations ont été récompensées par le Prix régional de la construction bois en Nouvelle-Aquitaine, recevant notamment une mention spéciale « Utilisation du bois local ». L’un de ses projets a également été récompensé au PRAD’A (Prix régional d’architecture de Nouvelle-Aquitaine).

Architecte installée en Limousin à Eymoutiers depuis 2019, elle imagine une architecture contextuelle, contemporaine et en continuité avec l’existant.

Être attentive à l’ingéniosité de l’existant, accompagner le bâti traditionnel pour lui redonner usage et confort, créer de nouveaux volumes raccommodant l’existant, telle est sa ligne de conduite.

L’exercice de son métier en milieu rural l’amène à répondre à une grande pluralité de commandes et de programmes. Au cours de cette conférence, Sophie Bertrand montrera comment cette diversité nourrit sa pratique architecturale, à travers des projets de réhabilitation du bâti traditionnel Limousin, de rénovation et de construction bois, toujours guidés par une même exigence de respect du contexte territorial, du bâti existant et de l’environnement.

Évènement organisé par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Renseignements auprès de Pauline Riffaut du PNR de Millevaches au 06 77 83 91 31

Accès libre et gratuit

Salle des fêtes de Treignac 17 avenue du 11 novembre, 19260 Treignac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Conférence : “(A)ménager le rural, Exemples de réhabilitations et de réalisations”

©CAUE19/PAH/PNR