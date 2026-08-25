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AGENDA · Treignac

Tournoi de Pétanque Treignac

samedi 12 septembre 2026 · Treignac

Tournoi de Pétanque Treignac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking des rivières
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Treignac

Tournoi de Pétanque

Parking des rivières Treignac Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez participer au tournoi de pétanque organisé par l’AS Chamberet/Treignac Football, au parking des rivières.
Inscription à partir de 14h, jet du but 14h30.
7€ par joueur, 1 lot par participant + l’apéritif offert.
Sur place, buvette et petite restauration.   .

Parking des rivières Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   famillelascaux@yahoo.fr

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English : Tournoi de Pétanque

L’événement Tournoi de Pétanque Treignac a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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