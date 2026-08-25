Tournoi de Pétanque Treignac
samedi 12 septembre 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Tournoi de Pétanque
Parking des rivières Treignac Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez participer au tournoi de pétanque organisé par l’AS Chamberet/Treignac Football, au parking des rivières.
Inscription à partir de 14h, jet du but 14h30.
7€ par joueur, 1 lot par participant + l’apéritif offert.
Sur place, buvette et petite restauration. .
Parking des rivières Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine famillelascaux@yahoo.fr
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English : Tournoi de Pétanque
L’événement Tournoi de Pétanque Treignac a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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