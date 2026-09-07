Révéler l’archi rural(e) : Conférence : “Territoires possibles”, Cinéma Le Soubise, Meymac

Informations pratiques

Révéler l’archi rural(e) : Conférence : “Territoires possibles” Samedi 17 octobre, 10h00 Cinéma Le Soubise Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Conférence : “Territoires possibles”

de Simon Teyssou, Architecte fondateur de l’Atelier du Rouget, distingué par le Grand Prix de l’Urbanisme et le Global Award for Sustainable Architecture

Depuis vingt ans, l’Atelier du Rouget développe une démarche patiente au cœur des territoires en marge et de la ruralité.

Simon Teyssou, son fondateur, et ses associés, ne tracent pas de ligne de partage nette entre les interventions urbaines, architecturales et paysagères, entre les enjeux constructifs et les enjeux territoriaux, sociaux, économiques.

La démarche de l’Atelier du Rouget cherche au contraire à dépasser ces clivages et ces divisions qui, sans doute plus encore dans les milieux ruraux, conduisent à faire disparaître les liens vitaux et les continuités essentielles à l’habiter.

Au cours de cette conférence, Simon Teyssou nous partagera les principes qui fondent l’approche de l’Atelier du Rouget en s’appuyant sur la présentation de réalisations de natures et d’échelles multiples (logements individuels et collectifs, équipements culturels et sportifs, plans guides…).

Évènement organisé par le PNR

Renseignements auprès de Pauline Riffaut du PNR de Millevaches au 06 77 83 91 31

Accès libre et gratuit

Cinéma Le Soubise 13 boulevard du Pré Soubise, 19250 Meymac Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Conférence : “Territoires possibles”

©CAUE19/PAH/PNR