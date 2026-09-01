Informations pratiques

Meymac

Sortie VTT VTTAE du 20 septembre

Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre sortie VTT rdv à 9h au parking du stade de Meymac. Parcours selon niveau des participants.

Inscription 06 63 38 01 52 .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

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English : Sortie VTT VTTAE du 20 septembre

L’événement Sortie VTT VTTAE du 20 septembre Meymac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze