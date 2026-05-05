Visite commentée et audition de l’orgue Meymac
Visite commentée et audition de l’orgue Meymac samedi 19 septembre 2026.
Meymac
Visite commentée et audition de l’orgue
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Anne Guerrand vous invite à venir découvrir l’orgue lors d’une visite commentée et également à apprécier sa musicalité.
Entrée libre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Visite commentée et audition de l’orgue
L’événement Visite commentée et audition de l’orgue Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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