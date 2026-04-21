Apéro Art et Histoire Centre d’Art Contemporain Place du Bûcher Meymac

Meymac

Apéro Art et Histoire Centre d’Art Contemporain

Place du Bûcher Abbaye Saint-André Meymac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Ce soir c’est le Centre d’Art Contemporain qui nous reçoit.

Les artistes de cette exposition ont en commun de décrypter ce qui se glisse en dessous des mots, des signes, des gestes, des postures, des mimiques ; ce qui se lit dans les plis d’un paysage, ce que traduit une ambiance, une humeur. Ils en relient les indices pour exprimer ce que ne peuvent dire les mots.

Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .

Place du Bûcher Abbaye Saint-André Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Centre d’Art Contemporain

L’événement Apéro Art et Histoire Centre d’Art Contemporain Meymac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze