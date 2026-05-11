Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac
Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac vendredi 14 août 2026.
Meymac
Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou
Mont-Bessou Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’association Animey vous invite à la Nuit des Perséides avec le club d’Astronomie de Meymac.
Au programme observation du soleil, des constellations et conférences à partir de 16h. .
Mont-Bessou Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com
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English : Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou
L’événement Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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