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Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac

Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac

Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac vendredi 14 août 2026.

Adresse : Mont-Bessou

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Meymac

Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou

Mont-Bessou Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

L’association Animey vous invite à la Nuit des Perséides avec le club d’Astronomie de Meymac.
Au programme observation du soleil, des constellations et conférences à partir de 16h.   .

Mont-Bessou Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   animeymac19@gmail.com

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English : Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou

L’événement Nuit des Perséïdes au Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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