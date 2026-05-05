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Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac

Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac

Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac jeudi 13 août 2026.

Adresse : Le Jassonneix

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Meymac

Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Pour la 3e année, le monastère de tradition cistercienne du Jassonneix propose cet été un programme, ouverts à tous, de conférences, de concerts et de visites historiques dans la limite des places disponibles.

Les prisonniers Heureux les pauvre de cœur … ; Père Zimmermann, prêtre diocésien, aumônier de prison et juge ecclésiastique.

Tout public, sans réservation, échange et goûter à l’issue   .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 63 84 42  contact@monasteredujassonneix.com

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English : Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur

L’événement Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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