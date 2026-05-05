Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac
Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac jeudi 13 août 2026.
Meymac
Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur
Le Jassonneix Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pour la 3e année, le monastère de tradition cistercienne du Jassonneix propose cet été un programme, ouverts à tous, de conférences, de concerts et de visites historiques dans la limite des places disponibles.
Les prisonniers Heureux les pauvre de cœur … ; Père Zimmermann, prêtre diocésien, aumônier de prison et juge ecclésiastique.
Tout public, sans réservation, échange et goûter à l’issue .
Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 63 84 42 contact@monasteredujassonneix.com
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English : Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur
L’événement Conférence Les prisonniers heureux les pauvres de coeur Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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