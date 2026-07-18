Informations pratiques

Meymac

Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge

Grand’Rue Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Venez découvrir le métier de forgeron lors d’une démonstration !

Une occasion de voir de près un métier ancien, toujours vivant, et d’échanger avec le forgeron.

Une animation accessible à tous, à ne pas manquer lors des Journées Artisanales de Meymac !

Vendredi 14 août

11h00 12h

14h30 15h30

17h00 18h

Samedi 15 août

11h00 12h

14h30 15h30

17h00 18h

20h00 21h

Dimanche 16 août

11h00 12h

14h30 15h30

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Grand’Rue Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 evenements@otc-haute-correze.fr

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English : Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge

L’événement Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge Meymac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze