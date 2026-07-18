Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge Meymac
vendredi 14 août 2026 · Meymac
Informations pratiques
Meymac
Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge
Grand’Rue Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Venez découvrir le métier de forgeron lors d’une démonstration !
Une occasion de voir de près un métier ancien, toujours vivant, et d’échanger avec le forgeron.
Une animation accessible à tous, à ne pas manquer lors des Journées Artisanales de Meymac !
Vendredi 14 août
11h00 12h
14h30 15h30
17h00 18h
Samedi 15 août
11h00 12h
14h30 15h30
17h00 18h
20h00 21h
Dimanche 16 août
11h00 12h
14h30 15h30
.
Grand’Rue Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 evenements@otc-haute-correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge
L’événement Journées Artisanales d’Art Démonstration de forge Meymac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Meymac (Corrèze)
- Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls Chai fai tù Meymac 18 juillet 2026
- Musique sacrée piano/voix Meymac 19 juillet 2026
- Concert Musique sacrée, piano/voix Meymac 19 juillet 2026
- Ascension nocturne du Mont-Bessou faune sauvage Meymac 20 juillet 2026
- Visite du monastère du Jassonneix Meymac 21 juillet 2026