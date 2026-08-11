Soirée éclipse solaire Mont-Bessou Meymac
mercredi 12 août 2026 · Meymac
Informations pratiques
Meymac
Soirée éclipse solaire Mont-Bessou
Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Programme
– 17H00 Observation du soleil au télescope
– 19H00 Observation de l’Eclipse solaire
en option
– 22H00 Observation du ciel nocturne au télescope
Les lunettes seront prêtes sur place.
Pour récupérer vos lunettes éclipse solaire passée à notre local du Club d’Astronomie de Haute-Corrèze
au 54 Avenue limousine, 19250, Meymac
Ouvert
– Dimanche 15H00 18H00 .
Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 21 63 48 clubastrohautecorreze@hotmail.com
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English : Soirée éclipse solaire Mont-Bessou
L’événement Soirée éclipse solaire Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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