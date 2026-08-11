Informations pratiques

Meymac

Soirée éclipse solaire Mont-Bessou

Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Programme

– 17H00 Observation du soleil au télescope

– 19H00 Observation de l’Eclipse solaire

en option

– 22H00 Observation du ciel nocturne au télescope

Les lunettes seront prêtes sur place.

Pour récupérer vos lunettes éclipse solaire passée à notre local du Club d’Astronomie de Haute-Corrèze

au 54 Avenue limousine, 19250, Meymac

Ouvert

– Dimanche 15H00 18H00 .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 21 63 48 clubastrohautecorreze@hotmail.com

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English : Soirée éclipse solaire Mont-Bessou

L’événement Soirée éclipse solaire Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze