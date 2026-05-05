Concert Trio Farella Meymac
Concert Trio Farella Meymac mardi 11 août 2026.
Meymac
Concert Trio Farella
Le Jassonneix Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Concert dans l’église du monastère du Jassonneix Trio Farella
Fiona RICHARDS Violon ; Emma AUDUREAU Violoncelle ; Agnès LONGEVIALLE Piano
Programme Musique classique
Sur réservation au 06 08 84 06 58 .
Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 06 58 contact@monasteredujassonneix.com
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English : Concert Trio Farella
L’événement Concert Trio Farella Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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