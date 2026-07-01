Visite commentée de l’exposition « La ville, la cabane, la forêt et les champs », CAC Meymac – Abbaye Saint-André, Meymac

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « La ville, la cabane, la forêt et les champs » 19 et 20 septembre CAC Meymac – Abbaye Saint-André Corrèze

Visite gratuite. Petit Journal 1€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « La ville, la cabane, la forêt et les champs ».

À travers une grande diversité de pratiques artistiques — peinture, dessin, installation, vidéo et photographie — cette exposition explore les tensions entre la ville et la nature. En contrepoint de ces deux univers, elle met en lumière la diversité des cabanes, qui incarnent à la fois la liberté, l’autonomie et la précarité.

La visite commentée permettra de découvrir les œuvres présentées et les réflexions qu’elles suscitent sur notre rapport aux territoires et aux modes d’habiter.

CAC Meymac – Abbaye Saint-André Place du Bucher, 19250 Meymac, France Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33555952330 https://www.cacmeymac.fr https://www.facebook.com/cacmeymacabbaye L’abbaye est un bon exemple de construction mauriste dans le centre de la France. Une première abbaye avait été fondée au XIIe siècle. Les moines suivaient la règle de saint Benoît. L’abbaye fut pillée et brûlée en 1379. En 1435, les appartements sont signalés en ruine, suivis par l’église et les bâtiments conventuels au XVIe siècle. Cloître, chapitre, réfectoire et dortoirs avaient disparu au XVIIe siècle. En 1648, le monastère fut affilié à l’ordre de Cluny, puis à la Congrégation de Saint-Maur qui releva l’abbaye de ses ruines. Les travaux s’étendent de 1679 à 1689. A la Révolution, l’ancienne abbaye servit de caserne avant d’être vendue par lots. En 1823, lors du rachat par la ville, le cloître et certains bâtiments conventuels furent démolis. L’aile sud fut reconstruite à l’identique. A l’origine, les bâtiments formaient, avec le mur sud de l’église, une cour carrée. De l’ensemble du XVIIe ne subsiste que le corps situé dans l’axe du transept, et ses deux pavillons. 2 parking proches

Visite commentée de l’exposition « La ville, la cabane, la forêt et les champs » qui illustre à travers une grande diversité de pratique – peinture, dessin, installation, vidéo et photographie – les et…

©Stéphane Thidet, esquisse « Il n’est pas de nouveau monde » , 2023. Courtesy de l’artiste et galerie Aline Vidal