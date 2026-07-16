Visite commentée de l’orgue de l’abbatiale de Meymac, Église abbatiale Saint-André et Saint-Léger, Meymac

Informations pratiques

Visite commentée de l’orgue de l’abbatiale de Meymac 18 et 19 septembre Église abbatiale Saint-André et Saint-Léger Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez l’orgue à travers l’histoire de son acquisition et de son installation, ainsi que ses caractéristiques techniques et sonores.

La visite se poursuivra par l’écoute à l’aveugle d’œuvres d’un compositeur de la Renaissance ou de l’époque baroque, puis par la présentation de la soufflerie. En tribune, l’ouverture du buffet permettra d’observer l’instrument et d’entendre ses différentes sonorités ainsi que son pédalier.

Les visiteurs pourront également s’essayer à l’orgue et demander l’interprétation de quelques mélodies.

Église abbatiale Saint-André et Saint-Léger 10 Av. du Gaud, 19250 Meymac, France Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine L’église est mentionnée dès le XIe siècle dans la charte d’Archambault, vicomte de Ventadour. De cette église primitive subsiste une porte à l’ouest, avec archivoltes renversées. L’édifice présente un plan en croix latine. Le choeur est exhaussé de trois marches au-dessus de la nef principale. Il se termine par une abside semi-circulaire éclairée par cinq grandes ouvertures ornées de colonnettes avec bases et chapiteaux. Un petit clocher à dôme est placé au centre du transept. Un grand clocher est lié à la nef principale, formant la façade de l’église. Cet édifice est un monument majeur de l’architecture de granit du Limousin.

Découvrez l’orgue à travers l’histoire de son acquisition et de son installation, ainsi que ses caractéristiques techniques et sonores.

©Anne Guerrand