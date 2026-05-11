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Fête du vent au Mont-Bessou Meymac

Fête du vent au Mont-Bessou Meymac

Fête du vent au Mont-Bessou Meymac dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Mont Bessou

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Meymac

Fête du vent au Mont-Bessou

Mont Bessou Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

L’association Animey vous invite à la fête du vent au Mont-Bessou avec diverses animations tout au long de la journée atelier cerf-volant, tour d’escalade, tir à l’arc, démonstrations de vols de rapaces.   .

Mont Bessou Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   animeymac19@gmail.com

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English : Fête du vent au Mont-Bessou

L’événement Fête du vent au Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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