Meymac

Fête du vent au Mont-Bessou

Mont Bessou Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’association Animey vous invite à la fête du vent au Mont-Bessou avec diverses animations tout au long de la journée atelier cerf-volant, tour d’escalade, tir à l’arc, démonstrations de vols de rapaces. .

Mont Bessou Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com

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English : Fête du vent au Mont-Bessou

L’événement Fête du vent au Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze