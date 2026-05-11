Fête du vent au Mont-Bessou Meymac
Fête du vent au Mont-Bessou Meymac dimanche 6 septembre 2026.
Meymac
Fête du vent au Mont-Bessou
Mont Bessou Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’association Animey vous invite à la fête du vent au Mont-Bessou avec diverses animations tout au long de la journée atelier cerf-volant, tour d’escalade, tir à l’arc, démonstrations de vols de rapaces. .
Mont Bessou Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com
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English : Fête du vent au Mont-Bessou
L’événement Fête du vent au Mont-Bessou Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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