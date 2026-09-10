Rêv’elles Ton Potentiel, SETEC, Lyon

Informations pratiques

Rêv’elles Ton Potentiel 19 – 23 octobre SETEC Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T00:00:00+02:00 – 2026-10-19T23:59:59+02:00

Fin : 2026-10-23T00:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:59:59+02:00

Une semaine immersive de 5 jours pendant la première semaine des vacances d’octobre,février et avril. Les participantes y vivent une véritable aventure humaine, ponctuée de rencontres inspirantes et d’ateliers de développement personnel. Découvrir Rêv’elles

Deux promotions de 35 jeunes filles à Lyon (Part-dieu et Grange-Blanche) en fonction de la préférence de la jeune fille (sous réserve de disponibilité).

Accompagnement par des coachs professionnelles, formées à la pédagogie Rêv’elles.

Programme :

Jour 1 & 2 : ateliers collectifs pour renforcer la confiance en soi et mieux se connaître,

Jour 3 : coaching individuel pour clarifier son projet,

Jour 4 : immersion en entreprise et rencontre avec des rôles modèles,

Jour 5 : Rencontre Rôles modèles et présentation de son projet grande célébration.

Pour s’inscrire c’est via ce lien , une personne de l’équipe Rêv’elles recontactera la jeune fille pour discuter de son besoin et mesurer sa motivation pour participer.

En cas de besoin, contactez Camille , chargée d’action et d’animation au 06 51 65 03 79

SETEC 97-101 Bd Marius Vivier Merle, 69003, Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctBvifE_EArSlQmKys6rJlrNfZcsDc-7Ala1y5h8TfDPBK1g/viewform »}] [{« data »: {« author »: « Ru00eav’Elles », « cache_age »: 86400, « description »: « Depuis 2013, lu2019association Ru00eavu2019Elles inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur u00e9panouissement personnel et professionnel. Les diffu00e9rents programmes aident les jeunes filles de 14 u00e0 20 ans u00e0 prendre confiance en elles, construire leur projet professionnel et du00e9ployer leur pouvoir du2019agir au sein du2019une communautu00e9 de femmes engagu00e9es autour des valeurs de sororitu00e9 et de bienveillance. Pru00e9sente en u00cele-de-France et en ru00e9gion Auvergne-Rhu00f4ne-Alpes, lu2019association a sensibilisu00e9 et accompagnu00e9 plus de 3000 jeunes filles agissant ainsi sur le long terme en faveur de lu2019u00e9mancipation u00e9conomique et sociale des jeunes femmes des quartiers populaires.nn+ d’infos sur notre site internet : http://www.revelles.org/nPour s’inscrire au parcours RVL Ton Potentiel c’est par ici : https://urlz.fr/nDDennu00a9 @soniabouhadef1447 », « type »: « video », « title »: « Du00e9couvrez la magie Ru00eav’Elles », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/USAWw4Jw89M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=USAWw4Jw89M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4ghISoj-eQ5ni9uJKGpTQQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Programme Rêv’elles Ton Potentiel du 19 au 23 octobre à Lyon.