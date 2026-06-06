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Rêves de femmes [2055] Les Plateaux Sauvages Paris

Rêves de femmes [2055] Les Plateaux Sauvages Paris

Rêves de femmes [2055] Les Plateaux Sauvages Paris jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Les Plateaux Sauvages

Adresse : 5 rue des Plâtrières

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Un projet artistique et interactif sur la justice de genre
et la justice climatique qui interroge notre présent et notre avenir sur une
projection de temps déterminée en l’année 2055, projection d’un futur possible.

Une démarche artistique, poétique et collective qui conjugue
art, éco-féminisme et justice sociale…pour favoriser les rencontres entre les
générations et les cultures.

Un projet conçu par Valecia Ribeiro et réalisé avec le
groupe des Lundis Femmes Solidaires d’Archipelia (20ème arrondissement).

Cette démarche collective vise à créer un espace de
rencontre entre les femmes du quartier de Belleville et la communauté, en
révélant leurs rêves pour l’avenir et leur relation à la terre, à l’eau, à
l’air et à la vie.

Créer une mémoire collective riche en récits personnels.
L’initiative célèbre les rêves et mémoires des femmes d’origines différentes et
la connexion entre ces femmes et la nature, tout en promouvant un espace
d’écoute et d’empowerment.

Vernissage le 24 juin à partir de 18h

Projet artistique et interactif sur la justice de genre et la justice climatique.
Du jeudi 25 juin 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-29T14:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières  75020 Paris
https://www.archipelia.org/2026/06/03/r%C3%AAves-de-femmes-2055-une-exposition-et-installation-interactive-aux-plateaux-sauvages-avec-valecia-ribeiro-et-les-lundis-femmes-solidaires/ +33147970296 info@archipelia.org


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