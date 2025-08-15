Rêves de Printemps Gizeux
dimanche 27 septembre 2026 · Gizeux
Informations pratiques
Gizeux
Rêves de Printemps
Parc Plailly Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rêves de Printemps, 6ème édition
Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 19h au Parc Plailly à Gizeux pour une journée festive autour de la nature et des savoir-faire locaux. Au programme producteurs, artisans, expositions, ateliers, animations enfants, déambulation de la licorne, exposition Le vélo d’hier à aujourd’hui et troc’ plantes. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .
Parc Plailly Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire amisdegizeux@gmail.com
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English :
Spring Dreams, 6th Edition
L’événement Rêves de Printemps Gizeux a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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