Rêves, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
vendredi 12 février 2027 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Rêves Vendredi 12 février 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique
De 12 € à 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:15:00+01:00
Fin : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:15:00+01:00
Cirque Inshi – Cirque Ukrainien
Créé en exil, Rêves est plus qu’un spectacle. Sous la direction de Roman Khafizov, installé à Paris depuis quelques années, il conjugue la haute virtuosité du cirque ukrainien et l’énergie de la résistance. Dans une atmosphère toute en clair-obscur, les muscles saillent et les silhouettes s’envolent. De numéro en numéro, de jeunes artistes, issus de l’école de Kiev, rivalisent d’habileté, que ce soit au jonglage, à la corde lisse ou d’autres agrès propres au cirque. Si le cadre est classique, les scènes racontent leur histoire et celle d’une jeunesse empêchée par la guerre. Une expérience de cirque époustouflante rarement présentée en France !
Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]
Créé en exil, Rêves est plus qu’un spectacle. Il conjugue la haute virtuosité du cirque ukrainien et l’énergie de la résistance. Cirque ukraine
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