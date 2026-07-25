Révision du code de la route pour les seniors Préfecture de la Vienne Châtellerault
jeudi 17 septembre 2026 · Préfecture de la Vienne · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Révision du code de la route pour les seniors
Préfecture de la Vienne 15 rue de la Gornière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Le code de la route évolue, les routes changent. Rencontrez les intervenants départementaux de sécurité routière afin de mettre à jour vos connaissances et participez à un échange ludique avec un quiz. .
Préfecture de la Vienne 15 rue de la Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 96 service.mobilites@grand-chatellerault.fr
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English : Révision du code de la route pour les seniors
L’événement Révision du code de la route pour les seniors Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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