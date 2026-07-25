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Révision du code de la route pour les seniors Préfecture de la Vienne Châtellerault

jeudi 17 septembre 2026 · Préfecture de la Vienne · Châtellerault

Révision du code de la route pour les seniors Préfecture de la Vienne Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Préfecture de la Vienne
Adresse
15 rue de la Gornière
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Révision du code de la route pour les seniors

Préfecture de la Vienne 15 rue de la Gornière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Le code de la route évolue, les routes changent. Rencontrez les intervenants départementaux de sécurité routière afin de mettre à jour vos connaissances et participez à un échange ludique avec un quiz.   .

Préfecture de la Vienne 15 rue de la Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 96  service.mobilites@grand-chatellerault.fr

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English : Révision du code de la route pour les seniors

L’événement Révision du code de la route pour les seniors Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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