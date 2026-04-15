Revoir Saint-Bruno, Place du XI Novembre, Bordeaux
Revoir Saint-Bruno, Place du XI Novembre, Bordeaux samedi 16 mai 2026.
Revoir Saint-Bruno Samedi 16 mai, 11h00 Place du XI Novembre Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:30:00+02:00
Entre la dalle de Mériadeck et le cimetière de la Chartreuse, le quartier Saint-Bruno possède un charme insoupçonné. Prenez le temps de regarder les nombreuses pépites qui le composent.
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 16 mai à 11h
Rdv place du XI Novembre
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Place du XI Novembre 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaines animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
L. Gauthier – Mairie de Bordeaux
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