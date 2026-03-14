Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev Salle des fêtes La Croix-Blanche
Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev Salle des fêtes La Croix-Blanche samedi 25 avril 2026.
Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev
Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association Vitagym organise une soirée Cabaret avec DANA REV Compagnie.
Entracte gourmand et rafraîchissant.
Réservation avant le 15 avril.
L’association Vitagym organise une soirée Cabaret avec DANA REV Compagnie.
Entracte gourmand et rafraîchissant.
Réservation avant le 15 avril. .
Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 58 18 91
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English : Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev
The Vitagym association is organizing a Cabaret evening with DANA REV Compagnie.
Refreshing gourmet intermission.
Reservations by April 15.
L’événement Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot