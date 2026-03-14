Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev Salle des fêtes La Croix-Blanche

Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev

Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association Vitagym organise une soirée Cabaret avec DANA REV Compagnie.

Entracte gourmand et rafraîchissant.

Réservation avant le 15 avril.

L’association Vitagym organise une soirée Cabaret avec DANA REV Compagnie.

Entracte gourmand et rafraîchissant.

Réservation avant le 15 avril. .

Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 58 18 91

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English : Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev

The Vitagym association is organizing a Cabaret evening with DANA REV Compagnie.

Refreshing gourmet intermission.

Reservations by April 15.

L’événement Revue Cabaret avec la Compagnie Dana Rev La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot