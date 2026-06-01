Ricky Amigos, Place Récaborde Pau, Pau

Ricky Amigos Dimanche 21 juin, 19h00 Place Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:50:00+02:00

Béarnais de naissance et d’accent, espagnol de cœur, Ricky Amigos revient au Hédas, là où tout a commencé en 1983. Sa musique, subtile et explosive, mêle flamenco, rumba et rock dans un même élan, portée par des textes en espagnol et en français.

Sur scène, l’énergie est intacte : une véritable fiesta, généreuse et fédératrice, qui invite le public à partager un moment intense et festif.

Place Récaborde Pau Place François Récaborde, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La place Récaborde est le point central du quartier historique du Hédas, situé dans la ville basse à Pau.

Elle tient son nom de François Récaborde, figure emblématique du rugby palois né le 2 avril 1902 à Pau. En 1922, il intégra l’équipe première de la Section paloise et obtint le titre de champion de France en 1928. Sergent durant la Seconde Guerre mondiale et membre du Réseau Alibi, il fut récompensé de la Croix de guerre 1939-1945 et fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

Béarnais de naissance et d’accent, espagnol de cœur, **Ricky Amigos** revient au Hédas, là où tout a commencé en 1983. Sa musique, subtile et explosive, mêle flamenco, rumba et rock dans un même par …

© DR – Ricky