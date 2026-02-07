Ride Vibration Pontarlier
Ride Vibration Pontarlier samedi 2 mai 2026.
Pontarlier
Journée découverte du Teqball et des Teqsports
Place Zarautz Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Journée Teqball & Teqsports avec Jemna Mix Attitudes viens tester les sports de demain ! Ateliers d’initiation au Teqball, Teqvoly et Foot-Table, tournois selon les participant·es, et démonstrations avec Hugo Rabeux (Champion de France,Top 5 mondial) et Mourad Ameriou, sélectionneur international. Gratuit, ouvert à toutes et tous. Pour les 14 ans et +. .
Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 jeunesse@ville-pontarlier.com
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English : Journée découverte du Teqball et des Teqsports
L’événement Journée découverte du Teqball et des Teqsports Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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