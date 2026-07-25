Rideau rue des Carmélites : programme de clôture du Cinématographe Cinématographe (Le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-07 –

Gratuit : non Tarif unique : 3 € Tout public

Le dimanche 13 septembre 2026, un peu après 23h, le rideau rouge de l’écran du 12 bis de la rue des Carmélites se fermera une dernière fois après le générique du film Le Salaire de la peur, film d’ouverture le 5 octobre 2001 à 19h30. Pour marquer cet évènement, nous vous proposons un parcours dans la « Véritable Histoire du Cinématographe ».Une sélection des films emblématiques de ce qui fait l’identité de notre programmation (le choix n’a pas été simple, soyez-en sûr·es), mais aussi la reprise de quelques moments forts (nuit du Parrain, Contrechamp, etc.), des invité·es, quelques capsules sonores en introduction de séance, une fête le dernier samedi soir et bien sûr, comme depuis toujours, des séances proposées par nos membres et partenaires.Venez fêter avec nous la conclusion de ce premier chapitre, surtout faites le plein de Cinématographe, pour tenir 3 mois sans Cinématographe, en attendant l’ouverture des rideaux sur de nouveaux écrans au 7 allée des Tanneurs sur le Cours des 50 otages, dans votre nouveau Cinématographe.???? Découvrez toute la programmation???? Tarif unique : 3 €Toutes les places de ce programme peuvent être prises en avance à partir du 24 juillet.Attention, vente uniquement sur place : la caisse du cinéma est ouverte 30 minutes en amont de chaque séance.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com/Rideau-rue-du-Carmelites-du-24-aout-au-13-septembre-2026_a10799.html



Afficher la carte du lieu Cinématographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

