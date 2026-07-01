Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer Jeudi 11 février 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:00:00+01:00

Sur un plateau en ruines, la parole surgit, brute et nécessaire, pour interroger nos manières de vivre, de résister, de rester libres et reliés. Le spectacle déploie une énergie physique, les mots se mêlent à une musique rugissante qui s’adoucit progressivement, à mesure que l’apaisement reprend le dessus. Peu à peu, des décombres naissent des fondations, traversées d’élans, d’envie et d’espoirs — comme une émergence sensible et politique.

Ici, tout vacille mais rien n’est figé. Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer nous entraîne dans une traversée intense où l’élan vital devient un acte de résistance, et où l’on se surprend, ensemble, à croire de nouveau en la possibilité d’un autre monde désirable.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/155-Rien-n-a-jamais-empeche-l-histoire-de-bifurquer »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer est une expérience à la fois vibrante et collective, portée par une comédienne et deux musiciens à partir d’un texte incandescent de Virginie Despentes. performance théâtrale Annie Conti

Didier Péron