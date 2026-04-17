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Rifles Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Rifles Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Rifles Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle Louise Michel

Adresse : Place Gudin

Ville : 58120 Château-Chinon (Ville)

Département : Nièvre

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Château-Chinon (Ville)

Rifles

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Rifles du club des Aînés du Veynon -A partir de 14h à la salle Louise Michel, place Gudin à Château-Chinon. Bons d’achat 300€, 100€, 80€… Robot pâtissier, friteuse sans huile, jambons, caisses garnies… Buvette, pâtisseries. Possibilité de réserver   .

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 52 29 66 

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English :

L’événement Rifles Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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