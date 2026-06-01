Rifles Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)
Rifles Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) dimanche 21 juin 2026.
Château-Chinon (Ville)
Rifles
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 1.5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A partir de 14h à la salle Louise Michel à Château-Chinon, organisé par les Amis de Châtin St Hilaire. Nombreux lots aspirateur-laveur, air fryer, bons d’achat de 200€, corbeilles garnies et nombreux autres lots. Toutes les parties à 1,50€ et 2 parties gratuites. Restauration et buvette sur place. .
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 66 17 81
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English : Rifles
L’événement Rifles Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs