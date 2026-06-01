Rifles Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Château-Chinon (Ville)

Rifles

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 1.5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A partir de 14h à la salle Louise Michel à Château-Chinon, organisé par les Amis de Châtin St Hilaire. Nombreux lots aspirateur-laveur, air fryer, bons d’achat de 200€, corbeilles garnies et nombreux autres lots. Toutes les parties à 1,50€ et 2 parties gratuites. Restauration et buvette sur place. .

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 66 17 81

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English : Rifles

L’événement Rifles Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs