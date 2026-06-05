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Eclipse de Soleil Site du calvaire Château-Chinon (Ville)

Eclipse de Soleil Site du calvaire Château-Chinon (Ville)

Eclipse de Soleil Site du calvaire Château-Chinon (Ville) mercredi 12 août 2026.

Lieu : Site du calvaire

Adresse : Chantier et promenade

Ville : 58120 Château-Chinon (Ville)

Département : Nièvre

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Château-Chinon (Ville)

Eclipse de Soleil

Site du calvaire Chantier et promenade Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :
2026-08-12

Brocante de l’éclipse le long de la promenade du Calvaire et possibilité de découvrir le chantier de l’Observatoire.
A partir de 18h30 des lunettes seront distribuées pour observer le soleil masqué à 93% par la lune.
La soirée se poursuivra avec des randonnées crépusculaires dès 20h30, puis l’observation des étoiles filantes à partir de 22h.   .

Site du calvaire Chantier et promenade Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 15 05 

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English : Eclipse de Soleil

L’événement Eclipse de Soleil Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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