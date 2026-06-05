Eclipse de Soleil Site du calvaire Château-Chinon (Ville)

Château-Chinon (Ville)

Eclipse de Soleil

Site du calvaire Chantier et promenade Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :

2026-08-12

Brocante de l’éclipse le long de la promenade du Calvaire et possibilité de découvrir le chantier de l’Observatoire.

A partir de 18h30 des lunettes seront distribuées pour observer le soleil masqué à 93% par la lune.

La soirée se poursuivra avec des randonnées crépusculaires dès 20h30, puis l’observation des étoiles filantes à partir de 22h. .

Site du calvaire Chantier et promenade Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 15 05

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English : Eclipse de Soleil

L’événement Eclipse de Soleil Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs