Dédicace Marjorie Levasseur Le goût des mots Château-Chinon (Ville)
Dédicace Marjorie Levasseur Le goût des mots Château-Chinon (Ville) vendredi 7 août 2026.
Château-Chinon (Ville)
Dédicace Marjorie Levasseur
Le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dédicace Marjorie Levasseur pour son roman Et laisser l’eau couler sous les ponts .
Le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté veronique@legoutdesmots.fr
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English : Dédicace Marjorie Levasseur
L’événement Dédicace Marjorie Levasseur Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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