Dédicace Marjorie Levasseur Le goût des mots Château-Chinon (Ville) vendredi 7 août 2026.

Château-Chinon (Ville)

Dédicace Marjorie Levasseur

Le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dédicace Marjorie Levasseur pour son roman Et laisser l’eau couler sous les ponts .

Le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté veronique@legoutdesmots.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace Marjorie Levasseur

L’événement Dédicace Marjorie Levasseur Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)