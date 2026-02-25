MORVAN – Eclipse de Soleil, Site du Calvaire, 58120 Château-Chinon, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

MORVAN – Eclipse de Soleil Mercredi 12 août, 17h00 Site du Calvaire, 58120 Château-Chinon Nièvre

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T17:00:00+02:00 – 2026-08-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-12T17:00:00+02:00 – 2026-08-12T23:59:00+02:00

Brocante de l’éclipse le long de la promenade du Calvaire et possibilité de découvrir le chantier de l’Observatoire.

A partir de 18h30 des lunettes seront distribuées pour observer le soleil masqué à 93% par la lune.

La soirée se poursuivra avec des randonnées crépusculaires dès 20h30, puis l’observation des étoiles filantes à partir de 22h.

Site du Calvaire, 58120 Château-Chinon calvaire 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.parcdumorvan.org/evenement/eclipse-de-soleil/

Observation du Soleil masqué à 93 % par la Lune, avec des lunettes. Randonnées crépusculaires et observation des étoiles dans la soirée. RICE Morvan