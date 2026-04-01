Rifles Salle des fêtes Chaumard
Rifles Salle des fêtes Chaumard samedi 18 avril 2026.
Chaumard
Rifles
Salle des fêtes Le bourg Chaumard Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Rifles A partir de 13h à la salle des fêtes de Chaumard. Organisation par le comité des fêtes buvette et pâtisseries sur place. 17 parties dont une gratuite, n° de la chance 1,50€ la partie, 3€ la super partie. Nombreux lots (TV 108 cm, tablette samsung, air fryer, aspirateur robot, jambon, rosette, bons d’achat…) .
Salle des fêtes Le bourg Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 42 08 57
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English : Rifles
L’événement Rifles Chaumard a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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