Rifles Salle des fêtes Chaumard

Chaumard

Rifles

Salle des fêtes Le bourg Chaumard Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Rifles A partir de 13h à la salle des fêtes de Chaumard. Organisation par le comité des fêtes buvette et pâtisseries sur place. 17 parties dont une gratuite, n° de la chance 1,50€ la partie, 3€ la super partie. Nombreux lots (TV 108 cm, tablette samsung, air fryer, aspirateur robot, jambon, rosette, bons d’achat…) .

Salle des fêtes Le bourg Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 42 08 57

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English : Rifles

L’événement Rifles Chaumard a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs