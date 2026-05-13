RIFT, Musée du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence

RIFT Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

– RIFT : une programmation proposée par le Printemps de l’art contemporain en collaboration avec le festival Plateaux. Un concert-lecture performé collectif prend pour point d’appui le roman Lettre infinie de Constant Spina, récit d’une quête mythologique fragmentée. Le texte circule au sein d’un paysage sonore enveloppant, composé par le duo électro acoustique Myrrh wa Saphira et le musicien ambient Catharæ : voix, souffles et matières sonores s’entrelacent, accompagnant et transformant la narration au fil du temps. Ailleurs dans le parc, le souffle du saxophone d’Amélia Tabeï trace une ligne continue, fondée sur un travail de souffle circulaire, laissant émerger rythmes et harmoniques dans une matière sonore dense et incarnée. En hauteur, Eva Ordoñez se suspend à un agrès intégré au paysage et déploie un geste lent et tendu, où l’équilibre, la hauteur et le risque affleurent, invitant le regard à circuler.

19h – 21h dans les jardins du Pavillon de Vendôme

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33442918875 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Pavillon-de-Vendome Les collections sont constituées de nombreux portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et de mobilier provençal. Depuis 1990, le pavillon de Vendôme présente de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain.

– RIFT : une programmation proposée par le Printemps de l’art contemporain en collaboration avec le festival Plateaux. Un concert-lecture performé collectif prend pour point d’appui le roman Lettre…