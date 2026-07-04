Rihanna et Dilong le dragon, le conte bienfaisant des p’tits et grands bobos Bibliothèque Georges Brassens Paris
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris
Informations pratiques
Tout part d’une rencontre improbable, celle d’une petite fille de la
Caraïbe et d’un Dragon venu de Chine, qui devient un pont entre deux mondes,
deux générations et deux imaginaires. Drôle, poétique et philosophique, ce
récit célèbre l’attention à l’autre et l’échange.
C’est aussi un voyage parfois épique au cœur des émotions, pour mieux
les identifier et apprendre à les déchiffrer le plus tôt possible. Ce conte
donne la parole à ceux, petits et grands qui ont mal, qui pleurent et qui
espèrent. La musique et le corps font raisonner la voix des douleurs que l’on
cache et dévoilent ce qui lie, relie et libère.
Compagnie Les Papillons Noir.e.s
Écriture, direction artistique, mise en scène : Matisse
Tchenquela
Chorégraphie : Latie
Création musicale : Yunwei
Jeu et danse : Matisse Tchenquela
Spectacle interprété par Matisse Tchenquela et Yunwein de la compagnie Les Papillons Noir.e.s.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:00:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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