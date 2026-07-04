Rihanna et Dilong le dragon, le conte bienfaisant des p’tits et grands bobos Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Tout part d’une rencontre improbable, celle d’une petite fille de la

Caraïbe et d’un Dragon venu de Chine, qui devient un pont entre deux mondes,

deux générations et deux imaginaires. Drôle, poétique et philosophique, ce

récit célèbre l’attention à l’autre et l’échange.

C’est aussi un voyage parfois épique au cœur des émotions, pour mieux

les identifier et apprendre à les déchiffrer le plus tôt possible. Ce conte

donne la parole à ceux, petits et grands qui ont mal, qui pleurent et qui

espèrent. La musique et le corps font raisonner la voix des douleurs que l’on

cache et dévoilent ce qui lie, relie et libère.

Compagnie Les Papillons Noir.e.s

Écriture, direction artistique, mise en scène : Matisse

Tchenquela

Chorégraphie : Latie

Création musicale : Yunwei

Jeu et danse : Matisse Tchenquela

Spectacle interprété par Matisse Tchenquela et Yunwein de la compagnie Les Papillons Noir.e.s.

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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