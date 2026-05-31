Rima Poésie Club, Théâtre de l’odéon, Marseille

Rima Poésie Club Samedi 31 octobre, 21h00 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T22:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T22:30:00+01:00

Porté par Rima Abdul Malak, directrice de L’Orient-Le Jour, le Rima Poésie Club, réunit des voix poétiques de la Méditerranée.

Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Porté par Rima Abdul Malak, directrice de L’Orient-Le Jour, le Rima Poésie Club, réunit des voix poétiques de la Méditerranée.

©Adrien Bargin