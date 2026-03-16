Ringlets • Isocay SUPERSONIC Paris

RINGLETS (22h00)

(Post punk – Nouvelle-Zélande)

Le quatuor post-punk Ringlets, d’une énergie débordante, a émergé de la scène musicale d’Aotearoa en 2021, se taillant une place grâce à un mélange unique d’humour subtil, de fougue et d’une maîtrise technique évidente. Forts d’une section rythmique solide comme le roc et de deux des meilleurs paroliers et compositeurs d’Auckland, les Ringlets se sont rapidement forgé une solide réputation.

https://ringlets.bandcamp.com/music

ISOCAY (21h00)

(Rock post punk – Arles, FR)

ISOCAY est un jeune groupe de Post Punk Arlésien formé fin 2023. Après avoir passé un à répéter dans la cave du bassiste, le groupe ne s’arrête plus; un premier EP « Take a Seat » sorti le 21 Juin, un clip et des concerts à Marseille, Montpellier et Arles. Côté style, on évolue dans un rock énergique, avec des influences post-punk et garage (Sonic Youth, Iguana Death Cult, Gang of Four, The Strokes).

ISOCAY c’est quatre mecs du sud de la France qui essayent de réveiller une ville ancienne avec des mélodies et du chaos. Avec leurs live nerveux, le groupe cherche à maintenir avec le public une ambiance fiévreuse et une énergie dansante.

Les 3 influences : Sonic Youth, Shame, Deeper

https://isocay.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@isocayband

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 3 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Sorry, Dry Cleaning & Dog Race

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h00 à 23h01

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T02:01:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T23:01:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3WRELIGTc https://fb.me/e/3WRELIGTc



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