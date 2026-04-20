Stage Self Défense Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
Stage Self Défense Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.
Ce stage pratique propose aux participants, de plus de 14
ans, d’acquérir des outils concrets pour renforcer leur sécurité personnelle.
L’objectif est de développer des réflexes simples et efficaces, adaptés à la
condition physique de chacun, pour mieux réagir face aux situations imprévues.
À travers des mises en situation et des conseils de
prévention, les séances permettent de travailler la posture, l’observation et
la gestion du stress. C’est un apprentissage progressif qui favorise
l’autonomie et aide à gagner en assurance dans l’espace public. Un moment de
partage pour se sentir plus serein et prêt à faire face aux défis du quotidien.
Date : du 20 au 23 avril
Horaires : de 18h à 19h30
Apprendre à se protéger avec assurance grâce à des techniques simples et efficaces.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 18h00 à 19h30
payant
16,20€/le stage pour les moins de 26 ou selon QF pour les plus de 26 ans
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T18:00:00+02:00_2026-04-20T19:30:00+02:00;2026-04-21T18:00:00+02:00_2026-04-21T19:30:00+02:00;2026-04-22T18:00:00+02:00_2026-04-22T19:30:00+02:00;2026-04-23T18:00:00+02:00_2026-04-23T19:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
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