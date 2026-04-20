Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage Self Défense Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Self Défense Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Self Défense Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : <p>16,20€/le stage pour les moins de 26 ou selon QF pour les plus de 26 ans</p>

Ce stage pratique propose aux participants, de plus de 14
ans, d’acquérir des outils concrets pour renforcer leur sécurité personnelle.
L’objectif est de développer des réflexes simples et efficaces, adaptés à la
condition physique de chacun, pour mieux réagir face aux situations imprévues.

À travers des mises en situation et des conseils de
prévention, les séances permettent de travailler la posture, l’observation et
la gestion du stress. C’est un apprentissage progressif qui favorise
l’autonomie et aide à gagner en assurance dans l’espace public. Un moment de
partage pour se sentir plus serein et prêt à faire face aux défis du quotidien.

Date : du 20 au 23 avril

Horaires : de 18h à 19h30

Apprendre à se protéger avec assurance grâce à des techniques simples et efficaces.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 18h00 à 19h30
payant

16,20€/le stage pour les moins de 26 ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T18:00:00+02:00_2026-04-20T19:30:00+02:00;2026-04-21T18:00:00+02:00_2026-04-21T19:30:00+02:00;2026-04-22T18:00:00+02:00_2026-04-22T19:30:00+02:00;2026-04-23T18:00:00+02:00_2026-04-23T19:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)