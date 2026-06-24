RIOULT Dance New York Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

RIOULT Dance New York

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:00:00

fin : 2027-03-16 21:45:00

Date(s) :

2027-03-16

Cette soirée exceptionnelle revisite trois partitions emblématiques. Elle s’ouvre avec la création 2026 Daphnis et Chloé, un ballet impressionniste sur la quête d’amour. Suit Wien (sur la musique de La Valse), un tourbillon saisissant et glaçant évoquant l’effondrement d’une société à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le mythique Boléro clôt le spectacle, transformé en une fascinante mécanique abstraite et hypnotique au crescendo d’énergie inédit.

Trois œuvres magistrales portées par l’une des compagnies contemporaines américaines les plus exigeantes, pour une date unique à Roubaix. Un rendez-vous chorégraphique à ne pas manquer !

Cette soirée exceptionnelle revisite trois partitions emblématiques. Elle s’ouvre avec la création 2026 Daphnis et Chloé, un ballet impressionniste sur la quête d’amour. Suit Wien (sur la musique de La Valse), un tourbillon saisissant et glaçant évoquant l’effondrement d’une société à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le mythique Boléro clôt le spectacle, transformé en une fascinante mécanique abstraite et hypnotique au crescendo d’énergie inédit.

Trois œuvres magistrales portées par l’une des compagnies contemporaines américaines les plus exigeantes, pour une date unique à Roubaix. Un rendez-vous chorégraphique à ne pas manquer ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

This exceptional evening revisits three iconic scores. It opens with the 2026 premiere of *Daphnis et Chloé*, an impressionist ballet about the quest for love. Next is *Wien* (set to the music of *La Valse*), a gripping and chilling whirlwind evoking the collapse of a society on the eve of World War II. Finally, the legendary *Boléro* closes the show, transformed into a fascinating, abstract, and hypnotic mechanical piece with an unprecedented crescendo of energy.

Three masterful works performed by one of the most demanding contemporary American dance companies, for a one-night-only performance in Roubaix. A choreographic event not to be missed!

L’événement RIOULT Dance New York Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme