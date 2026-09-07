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Rire 2 tous les mots – Compagnie TSF, Auditorium de la Dracénie, Draguignan

samedi 3 octobre 2026 · Auditorium de la Dracénie · Draguignan

Rire 2 tous les mots – Compagnie TSF, Auditorium de la Dracénie, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Auditorium de la Dracénie
Adresse
660 bd JF Kennedy 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
À partir de 12 ans

Rire 2 tous les mots – Compagnie TSF Samedi 3 octobre, 18h00 Auditorium de la Dracénie Var

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Rire 2 tous les mots, c’est la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine. On y retrouvera les deux comédiens-animateurs s’adonnant avec joie à la lecture à voix haute, des rubriques radiophoniques inédites aux accents surréalistes, de la musique ainsi que des bruitages presque dignes de ce nom et un florilège de découvertes littéraires excitantes, modernes, drôles, poétiques.

Auditorium de la Dracénie 660 bd JF Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 830 830 40 http://mediatheques.dracenie.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
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©David Laurent

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