Rise Of The Northstar + TEN56. L’Oasis Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Rise Of The Northstar + TEN56.

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

“Rap-Metal from Neo Paris”: 4 mots qui définissent parfaitement la touche si singulière de Rise Of The Northstar. Originaire de banlieue Parisienne, le groupe revendique ouvertement une attitude indépendante et un crossover artistique sans concessions, propageant et peaufinant sa bombe visuelle et sonore depuis une décennie.

Entre réalité urbaine et fiction Japonisante, fort de 3 Ep et 3 albums, le groupe s’est forgé avec le temps un style et une identité uniques, couplés à une solide réputation de monstre d’énergie scénique. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rise Of The Northstar + TEN56. Le Mans a été mis à jour le 2026-04-02 par CDT72