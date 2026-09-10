Rita et Crocodile, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Rita et Crocodile Dimanche 27 septembre, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T11:10:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T11:10:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=E13VX »}]

Autre(s) regard(s) – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger co… Cameo Commanderie Rita et Crocodile