Rituals-01 Hall de la Manoque Tonneins
Rituals-01 Hall de la Manoque Tonneins dimanche 17 mai 2026.
Tonneins
Rituals-01
Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 22:00:00
fin : 2026-05-16 05:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Rituals-01
En prenant ta place, tu accèdes à un autre espace.
Un monde temporaire, accessible uniquement à ceux qui entrent dans le rituel.
Le premier aura lieu le .
Un lieu transformé par ̀ , ́ ́ et .
Un équilibre entre et , entre obscurité et lignes lumineuses.
Ici, tout est pensé pour une ̀ .
Tu ne viens pas simplement pour une soirée.
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LAUWEND
MOSMOZ
ARESKLAS
JAUKS
EKLAT
ATSN
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Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine night.corpo@gmail.com
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English : Rituals-01
L’événement Rituals-01 Tonneins a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne
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