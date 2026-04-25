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Rituals-01 Hall de la Manoque Tonneins

Rituals-01 Hall de la Manoque Tonneins

Rituals-01 Hall de la Manoque Tonneins dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Hall de la Manoque

Adresse : Cours de Verdun

Ville : 47400 Tonneins

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Tonneins

Rituals-01

Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 22:00:00
fin : 2026-05-16 05:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Rituals-01
En prenant ta place, tu accèdes à un autre espace.
Un monde temporaire, accessible uniquement à ceux qui entrent dans le rituel.
Le premier aura lieu le .
Un lieu transformé par ̀ , ́ ́ et .
Un équilibre entre et , entre obscurité et lignes lumineuses.
Ici, tout est pensé pour une ̀ .
Tu ne viens pas simplement pour une soirée.
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Hall de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   night.corpo@gmail.com

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English : Rituals-01

L’événement Rituals-01 Tonneins a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne

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