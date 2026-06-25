Rituel du masque Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Dalila Dalléas Bouzar conçoit la performance comme le prolongement de sa peinture. Mettant en jeu des objets et des gestes symboliques, des éléments de parure, des matériaux nobles et des éléments naturels, elle crée des formes rituelles et mobilise une forme personnelle de spiritualité.

La performance est précédée d’une visite guidée de l’exposition par une médiatrice de l’ICI.

Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste Dalila Dalléas Bouzar propose une performance sous la forme d’une déambulation dans les espaces de l’ICI Léon. Le public est invité à suivre les pas de l’artiste au contact des burnous brodés.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Gratuit, sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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