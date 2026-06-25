Rituel du masque Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
Rituel du masque Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris jeudi 25 juin 2026.
Dalila Dalléas Bouzar conçoit la performance comme le prolongement de sa peinture. Mettant en jeu des objets et des gestes symboliques, des éléments de parure, des matériaux nobles et des éléments naturels, elle crée des formes rituelles et mobilise une forme personnelle de spiritualité.
La performance est précédée d’une visite guidée de l’exposition par une médiatrice de l’ICI.
Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste Dalila Dalléas Bouzar propose une performance sous la forme d’une déambulation dans les espaces de l’ICI Léon. Le public est invité à suivre les pas de l’artiste au contact des burnous brodés.
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Gratuit, sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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