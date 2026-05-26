Rive en fête Thionville
Rive en fête Thionville lundi 22 juin 2026.
Thionville
Rive en fête
Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Mardi 2026-06-22 12:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-07-14 2026-07-15 2026-08-16
Rendez-vous pour la manifestation estivale désormais incontournable Rive en Fête !
A cette occasion, des chalets sont installés le long de la Moselle. Les visiteurs y trouvent des restaurants éphémères dans une ambiance de vacances. Des concerts, des ateliers, des expositions, des animations famille et des activités sportives sont proposés tout au long de l’été.Tout public
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Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
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English :
Join us for the now unmissable Rive en Fête summer event!
For the occasion, chalets are set up along the Moselle. Visitors can enjoy temporary restaurants in a vacation atmosphere. Concerts, workshops, exhibitions, family events and sporting activities are on offer throughout the summer.
L’événement Rive en fête Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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