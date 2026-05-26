Thionville

Rive en fête

Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Mardi 2026-06-22 12:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-07-14 2026-07-15 2026-08-16

Rendez-vous pour la manifestation estivale désormais incontournable Rive en Fête !

A cette occasion, des chalets sont installés le long de la Moselle. Les visiteurs y trouvent des restaurants éphémères dans une ambiance de vacances. Des concerts, des ateliers, des expositions, des animations famille et des activités sportives sont proposés tout au long de l’été.Tout public

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Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

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English :

Join us for the now unmissable Rive en Fête summer event!

For the occasion, chalets are set up along the Moselle. Visitors can enjoy temporary restaurants in a vacation atmosphere. Concerts, workshops, exhibitions, family events and sporting activities are on offer throughout the summer.

L’événement Rive en fête Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME