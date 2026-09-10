Rives Créatives – Balade urbaine, Les Subsistances, Lyon

Informations pratiques

Rives Créatives – Balade urbaine Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Les Subsistances Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Entre quais historiques et secrets bien gardés, venez redécouvrir Lyon et ses rives créatives

Connaissez-vous vraiment les quais de Saône ?

Partez à l’aventure en famille et plongez dans l’histoire du Grenier d’Abondance, du Pavillon de la Compagnie des Chevaliers de l’Arquebuse des Subsistances militaires de Lyon et de son école vétérinaire, quatre édifices patrimoniaux emblématiques du défilé Pierre Scize, reconvertis désormais en lieux culturels. Au-delà de sa dimension architecturale, ce parcours ludique intègre une lecture urbaine et paysagère qui permet de comprendre les spécificités d’un quartier autrefois aux portes de la ville, et la manière dont sa situation géographique stratégique a conditionné son histoire. Un livret-jeu spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans viendra enrichir cette balade, les accompagnant tout au long de leur exploration !

Départ de la balade urbaine à l’entrée des Subsistances pour terminer par la terrasse du conservatoire.

Les Subsistances 8bis Quai Saint Vincent, 69001 Lyon, France Lyon 69001 1st Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478391002 https://www.les-subs.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-de-l-environnement-rhone-metropole/evenements/jep-rives-creatives?_gl=1%2a1xycln1%2a_gcl_au%2aMTkyMDI1NDQ4NC4xNzc3NDc4NjM4LjE4ODA3ODgzMDcuMTc4NDU1MzAxMC4xNzg0NTU0NTE3LjE4Mzk0MjQyMzguMTc4NDU1MzAwOS4xNzg0NTU0NTE4 »}] Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Entre quais historiques et secrets bien gardés, venez redécouvrir Lyon et ses rives créatives

© Francisque Gabillot (1818-1876), Passerelle Saint-Vincent à Lyon, Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Ms 6741.